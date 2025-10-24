Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Lampa wisząca Phoenix

Lampa wisząca Phoenix

Lampa sufitowa Philips Hue Phoenix z płynną regulacją jasności umożliwia ustawienie zarówno ciepłego, jak i zimnego białego światła LED, które można dobrać do nastroju danej chwili. Mostek Hue (sprzedawany osobno) pozwala podłączyć lampę do domowej sieci Wi-Fi, tak aby można było korzystać z jej funkcji z poziomu urządzenia przenośnego.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Biały
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
  • Sterowanie za pomocą głosu*
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Metal

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

