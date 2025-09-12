Ta klasyczna, smukła oprawa Adore Philips Hue o białym świetle ambientowym pasuje do wystroju każdej łazienki. Steruj światłem za pomocą regulatora przyciemniania Hue. Dostępne są tryby do aktywności, koncentracji, czytania i relaksu. Włącz odpowiednie światło, by zrobić idealny makijaż na specjalną okazję. Umieść oprawę poziomo nad lustrem lub zainstaluj dwie poziomo z dwóch stron, aby uzyskać doskonałe oświetlenie ambientowe.