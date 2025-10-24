Łazienkowe lustro z oświetleniem Adore
Uzyskaj ciepłe lub chłodne światło białe o każdej porze dnia dzięki chromowanemu kinkietowi Adore przeznaczonemu specjalnie do łazienki. Używaj jasnego światła białego, aby przygotować się rano do kolejnych aktywności, lub przyciemnij światło do słabego blasku, aby zrelaksować się w wannie po długim dniu.
Obecna cena to 919,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Chrom
Materiał
Syntetyk