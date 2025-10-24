Uzyskaj ciepłe lub chłodne światło białe o każdej porze dnia dzięki chromowanemu kinkietowi Adore przeznaczonemu specjalnie do łazienki. Używaj jasnego światła białego, aby przygotować się rano do kolejnych aktywności, lub przyciemnij światło do słabego blasku, aby zrelaksować się w wannie po długim dniu.