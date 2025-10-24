Łazienkowe lutro z oświetleniem Adore
Duże łazienkowe lustro Adore z oświetleniem dookoła krawędzi ułatwi Ci czynności, które wykonujesz codzienne rano i wieczorem. Świeci białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub łącza Bluetooth albo dodaj mostek Philips Hue, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.
Obecna cena to 1150,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal