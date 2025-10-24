Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Łazienkowe lutro z oświetleniem Adore

Łazienkowe lutro z oświetleniem Adore

Dzięki zapewniającej białe nastrojowe światło oprawie lustra Adore Philips Hue White Ambiance możesz uzyskać piękny efekt świetlny bez cieni. Za pomocą regulatora przyciemniania ustaw odpowiednie światło, które pomoże Ci odpoczywać, czytać, koncentrować się i nabierać energii.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Biały
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
