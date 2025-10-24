Łazienkowe lutro z oświetleniem Adore
Dzięki zapewniającej białe nastrojowe światło oprawie lustra Adore Philips Hue White Ambiance możesz uzyskać piękny efekt świetlny bez cieni. Za pomocą regulatora przyciemniania ustaw odpowiednie światło, które pomoże Ci odpoczywać, czytać, koncentrować się i nabierać energii.
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Przełącznik ściemniacza w zestawie
- Wbudowane źródło światła LED
- Biały
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal