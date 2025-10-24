Oprawa wisząca Amaze
Lampa wisząca Philips Hue White ambiance Amaze w czarnej oprawie ma wyjątkowe wzornictwo, które doskonale pasuje do wnętrza każdej kuchni czy jadalni. Uzyskaj naturalne białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej i korzystaj z wbudowanych aranżacji świetlnych za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 1055,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Metal