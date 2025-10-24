Lampa wisząca Philips Hue White ambiance Amaze w czarnej oprawie ma wyjątkowe wzornictwo, które doskonale pasuje do wnętrza każdej kuchni czy jadalni. Uzyskaj naturalne białe światło o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej i korzystaj z wbudowanych aranżacji świetlnych za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.