Lampa wisząca Philips Hue Amaze (kolor biały) zapewnia szeroką paletę białego światła – od ciepłej do zimnej bieli (2200-6500 K). Dzięki 3000 lumenom zapewnia mocne światło zapewniające dobre oświetlenie funkcjonalne. Dołączony regulator przyciemniania daje możliwość przyciemniania i łatwego sterowania światłem. Podłącz do mostka Philips Hue, aby korzystać z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.