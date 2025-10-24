Pomoc
A white pendant smart light, wireless remote control, and product packaging with the text Light for your moments, from warm to cool white.

Oprawa wisząca Amaze

Lampa wisząca Philips Hue Amaze (kolor biały) zapewnia szeroką paletę białego światła – od ciepłej do zimnej bieli (2200-6500 K). Dzięki 3000 lumenom zapewnia mocne światło zapewniające dobre oświetlenie funkcjonalne. Dołączony regulator przyciemniania daje możliwość przyciemniania i łatwego sterowania światłem. Podłącz do mostka Philips Hue, aby korzystać z wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • Przełącznik ściemniacza w zestawie
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Biały
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Metal

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay