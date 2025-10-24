Oprawa wisząca Cher
Biała oprawa wisząca Philips Hue White ambiance Cher świeci białym światłem o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej i ułatwia Ci czytanie, odpoczynek lub koncentrację albo napełni energią. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch lub aplikacji Bluetooth lub dodaj mostek Philips Hue, aby uzyskać dostęp do jeszcze większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 1299,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- Zintegrowane źródło światła LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- W zestawie z przełącznikiem ściemniania
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Syntetyk