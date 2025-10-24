Wyprzedaż
Oprawa wisząca Devote
Wybieraj z tysiąca odcieni białego światła (od ciepłej do chłodnej bieli), jakie zapewnia elegancka lampa wisząca Philips Hue White Ambiance Devote. Wygodne steruj światłem za pomocą połączenia Bluetooth (aplikacja Philips Hue Bluetooth) albo podłącz lampę do systemu Philips Hue z mostkiem (aplikacja Philips Hue) i korzystaj ze wszystkich możliwości inteligentnego oświetlenia.
Obecna cena to 332,00 zł, cena pierwotna to 415,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White ambiance
- W zestawie z żarówką E27 LED
- Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Metal