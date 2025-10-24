Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White ambiance Oprawa wisząca Devote

Oprawa wisząca Devote

Wybieraj z tysiąca odcieni białego światła (od ciepłej do chłodnej bieli), jakie zapewnia elegancka lampa wisząca Philips Hue White Ambiance Devote. Wygodne steruj światłem za pomocą połączenia Bluetooth (aplikacja Philips Hue Bluetooth) albo podłącz lampę do systemu Philips Hue z mostkiem (aplikacja Philips Hue) i korzystaj ze wszystkich możliwości inteligentnego oświetlenia.

Najważniejsze cechy produktu

  • White ambiance
  • W zestawie z żarówką E27 LED
  • Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
    Biały

    Metal

