Wybieraj z tysiąca odcieni białego światła (od ciepłej do chłodnej bieli), jakie zapewnia elegancka lampa wisząca Philips Hue White Ambiance Devote. Wygodne steruj światłem za pomocą połączenia Bluetooth (aplikacja Philips Hue Bluetooth) albo podłącz lampę do systemu Philips Hue z mostkiem (aplikacja Philips Hue) i korzystaj ze wszystkich możliwości inteligentnego oświetlenia.