Biała oprawa wisząca Philips Hue White ambiance Fair świeci w górę i w dół światłem białym o temperaturze barwowej od ciepłej do zimnej z użyciem wbudowanych aranżacji świetlnych ułatwiających wykonywanie codziennych czynności. Steruj oświetleniem natychmiastowo za pomocą łącza Bluetooth lub dołączonego regulatora przyciemniania Hue Dimmer switch. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji inteligentnego oświetlenia.