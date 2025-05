Odporność na czynniki atmosferyczne (IP65)

Philips Hue to urządzenie do stosowania na zewnątrz, które zostało specjalnie zaprojektowane pod kątem środowisk zewnętrznych i przeszło rygorystyczne testy potwierdzające jego właściwości. Stopień ochrony IP określany jest przez dwie liczby: pierwsza to stopień ochrony przeciw wnikaniu ciał stałych, a druga – przeciw wnikaniu wody. Stopień ochrony tej lampy to IP65, co oznacza odporność na działanie strumienia wody o niskim ciśnieniu. Ten poziom ochrony jest wyższy niż IP44 i powszechnie stosowany przy oprawach znajdujących się blisko podłoża lub wymagających wyższej ochrony z powodu określonych warunków zewnętrznych.