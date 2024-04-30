Pomoc

Philips Hue i Google Assistant

Stwórz inteligentny dom, który zareaguje na każde polecenie — wystarczy, że powiesz odpowiednie słowo.

Inteligentniejszy, bardziej błyskotliwy Asystent Google

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego inteligentnego domu

Niezależnie od tego, czy włączasz światła, czy kładziesz się spać, Philips Hue i Asystent Google współpracują ze sobą, aby inteligentny dom ułatwiał i uprzyjemniał Ci życie.

Mężczyzna na kanapie oglądający telewizję w pomieszczeniu z oświetleniem przestrzennym i inteligentnym głośnikiem stojącym na stoliku obok

Steruj oświetleniem za pomocą głosu

Wykorzystaj Asystenta Google do sterowania oświetleniem Philips Hue — a nawet urządzeniem Hue sync box — za pomocą głosu.

Zobacz polecenia głosowe
Łatwiej zasypiaj i budź się w naturalny sposób

Zautomatyzuj oświetlenie w sypialni za pomocą poleceń do obsługi delikatnego zasypiania i pobudki. Powoli przyciemnij światła podczas zasypiania lub symuluj wschód słońca o poranku, aby budzić się w naturalny sposób.

 

Mężczyzna i kobieta wchodzący do domu z inteligentnym głośnikiem

Wybierz sposób konfiguracji systemu

Odblokuj pełną gamę możliwości, jakie daje inteligentne oświetlenie, dzięki mostkowi Hue Bridge. Nie masz odpowiedniego miejsca na instalację mostka Hue Bridge? Steruj nawet 10 światłami w jednym pomieszczeniu, korzystając z funkcji Bluetooth.

Zobacz, jak to działa
Skonfiguruj Philips Hue i Google Assistant

Jak

Skonfiguruj Philips Hue i Google Assistant

Postępuj zgodnie z tymi szczegółowymi instrukcjami, aby skonfigurować Philips Hue w aplikacji Google Home.

Przeczytaj przewodnik
Google Nest

Kup Google Nest

W Google Store znajdziesz głośniki i wyświetlacze z obsługą Asystenta Google, takie jak Google Nest Mini, Google Nest Hub czy Google Nest Hub Max.

Przejdź do Google Store
