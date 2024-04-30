Stwórz inteligentny dom, który zareaguje na każde polecenie — wystarczy, że powiesz odpowiednie słowo.
Philips Hue i Google Assistant
Inteligentniejszy, bardziej błyskotliwy Asystent Google
Wykorzystaj w pełni możliwości swojego inteligentnego domu
Niezależnie od tego, czy włączasz światła, czy kładziesz się spać, Philips Hue i Asystent Google współpracują ze sobą, aby inteligentny dom ułatwiał i uprzyjemniał Ci życie.
Steruj oświetleniem za pomocą głosu
Wykorzystaj Asystenta Google do sterowania oświetleniem Philips Hue — a nawet urządzeniem Hue sync box — za pomocą głosu.
Łatwiej zasypiaj i budź się w naturalny sposób
Zautomatyzuj oświetlenie w sypialni za pomocą poleceń do obsługi delikatnego zasypiania i pobudki. Powoli przyciemnij światła podczas zasypiania lub symuluj wschód słońca o poranku, aby budzić się w naturalny sposób.
Wybierz sposób konfiguracji systemu
Odblokuj pełną gamę możliwości, jakie daje inteligentne oświetlenie, dzięki mostkowi Hue Bridge. Nie masz odpowiedniego miejsca na instalację mostka Hue Bridge? Steruj nawet 10 światłami w jednym pomieszczeniu, korzystając z funkcji Bluetooth.
Kup Google Nest
W Google Store znajdziesz głośniki i wyświetlacze z obsługą Asystenta Google, takie jak Google Nest Mini, Google Nest Hub czy Google Nest Hub Max.