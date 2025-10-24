Funkcjonalne i nastrojowe oświetlenie w jednej oprawie. Lampa Centris w kolorze białym składa się z lampy sufitowej z wbudowanym źródłem światła LED oraz dwóch reflektorów punktowych. Reflektorki można ustawiać pod dowolnym kątem. Każdy źródło światła w tej lampie może emitować światło białe oraz kolorowe (16 mln kolorów), co pozwala tworzyć niepowtarzalne efekty wizualne.