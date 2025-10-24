Funkcjonalne i nastrojowe oświetlenie w jednej lampie. Lampa Centris w kolorze czarnym zawiera w sobie wbudowane oświetlenie sufitowe oraz cztery reflektory punktowe, z których każdy można ustawiać pod dowolnym kątem. Każdy punkt świetlny tej lampy może świecić dowolnym z milionów kolorów, co pozwala tworzyć niepowtarzalne efekty wizualne.