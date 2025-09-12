Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Hue Festavia żarówka w kształcie kuli, 2 szt. (zamienna)

Hue Festavia żarówka w kształcie kuli, 2 szt. (zamienna)

Stwórz przytulną poświatę lub barwną atmosferę imprezową na swoim tarasie, ganku lub w dowolnym innym miejscu na świeżym powietrzu. Te nietłukące się żarówki emitują przepiękne światło w nasyconych barwach lub w kolorze bieli. Zachwycają niezależnie od tego, czy korzystasz z efektu gradientu, czy też z animowanych efektów świetlnych. Bezpieczny system niskonapięciowy umożliwia podłączenie oświetlenia do istniejącego gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego zasilacza.

Najważniejsze cechy produktu

  • 2 żarówki Lightguide
  • Nietłukące się
  • Jasne żarówki o strumieniu światła 50 lumenów
  • Światło białe i kolorowe światło gradientowe
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Materiał

    Syntetyk

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Różne

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay