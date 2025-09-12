* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Hue Festavia żarówka w kształcie kuli, 2 szt. (zamienna)
Stwórz przytulną poświatę lub barwną atmosferę imprezową na swoim tarasie, ganku lub w dowolnym innym miejscu na świeżym powietrzu. Te nietłukące się żarówki emitują przepiękne światło w nasyconych barwach lub w kolorze bieli. Zachwycają niezależnie od tego, czy korzystasz z efektu gradientu, czy też z animowanych efektów świetlnych. Bezpieczny system niskonapięciowy umożliwia podłączenie oświetlenia do istniejącego gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego zasilacza.
Najważniejsze cechy produktu
- 2 żarówki Lightguide
- Nietłukące się
- Jasne żarówki o strumieniu światła 50 lumenów
- Światło białe i kolorowe światło gradientowe
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Materiał
Syntetyk