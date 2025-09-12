Stwórz przytulną poświatę lub barwną atmosferę imprezową na swoim tarasie, ganku lub w dowolnym innym miejscu na świeżym powietrzu. Te nietłukące się żarówki emitują przepiękne światło w nasyconych barwach lub w kolorze bieli. Zachwycają niezależnie od tego, czy korzystasz z efektu gradientu, czy też z animowanych efektów świetlnych. Bezpieczny system niskonapięciowy umożliwia podłączenie oświetlenia do istniejącego gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego zasilacza.