Pomoc
White GU10 smart bulb with visible hue white and color text, compact shape, matte finish, and pink light at the top.

Inteligentny reflektor punktowy GU10

Inteligentna żarówka LED GU10 świecąca szeroką paletą białego światła i mionami kolorów pozwala błyskawicznie wykreować odpowiedni nastrój w każdym pokoju.

Pozycja nie jest już dostępna

Pobierz kartę informacyjną produktu

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Białe i kolorowe światło
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    50x58

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay