Stwórz odpowiedni nastrój w każdym pomieszczeniu za pomocą limitowanej edycji lamp Philips Hue Iris, dostępnych w kolorach srebrnym, złotym, miedzianym i różowym. Dzięki światłu, które obmywa ściany kolorem, tworząc subtelne podświetlenie, lampa Iris zapewnia wyrafinowany, niepowtarzalny efekt. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.