Iris gold special edition
Stwórz odpowiedni nastrój w każdym pomieszczeniu za pomocą edycji specjalnej lamp Philips Hue Iris, dostępnych w kolorach srebrnym, złotym, miedzianym i różowym. Dzięki światłu, które maluje ściany kolorem, tworząc subtelne podświetlenie, lampa Iris zapewnia wyrafinowany, niepowtarzalny efekt. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Zintegrowane światła LED
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Piękna i inteligentna
Limitowana złota edycja lampy Philips Hue Iris jeszcze bardziej podkreśla jej unikalny design. Jej przemyślane elementy - owinięty tkaniną przewód, metalowe wykończenie wewnętrzne, przezroczysta oprawa i różnorodność materiałów - zapewnią unikatowy efekt świetlny i dekoracyjny oraz dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.
Stylowa lampa plug-and-play
Lampa Philips Hue Iris jest unikatowym uzupełnieniem dekoracji domu. Możesz umieścić ją w każdym miejscu - jako akcent barwnego światła podświetli ścianę w salonie lub inny element aranżacji wnętrza. Idealnie sprawdzi się także jako lampka nocna, zapewniając łagodne nocne oświetlenie.
Inteligentne światło, które pomoże zasnąć i obudzić się naturalnie
Podłącz lampę Philips Hue Iris limitowanej edycji do mostka Philips Hue, aby włączyć program ułatwiający zasypanie i naturalne budzenie się światłem. Lampa ma możliwość głębokiego przyciemniania światła, co w połączeniu z funkcją powolnego rozświetlenia umożliwia pobudkę światłem imitującym wchód słońca, a stopniowo przyciemniające się ciepło-białe światło pomaga łatwiej zasnąć wieczorową porą.
Łatwe sterowanie dzięki połączniu Bluetooth
Łatwo włączaj, wyłączaj, przyciemniaj i zmieniaj światła dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue Bluetooth (dostępna na iOS i Android). Aplikacja pozwala sterować max 10 punktami świetlnymi (żarówki i lampy Philips Hue) w jednym pomieszczeniu.
Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
Philips Hue współpracuje z systemami Alexa, Siri i Google Home. Za pomocą prostych poleceń głosowych można regulować natężenie światła i zmieniać kolor jednej lampy lub wszystkich świateł w domu. Do sterowania głosem potrzebny jest mostek Philips Hue Bridge oraz zgodne urządzenie współpracujące.
Dobierz odpowiednie oświetlenie do każdej czynności
Przygotowane przez nas cztery aranżacje świetlne (energetyzujące, zwiększające koncentrację, do czytania i reklaksu) pozwolą Ci dostosować oświetlenie do codziennych zadań i uprzyjemnić dzień. Dwie chłodniejsze barwy białego światła ułatwiają poranne wstanie i koncentrację, natomiast dwie cieplejsze pozwalają cieszyć się dobrą książką i odprężyć się po ciężkim dniu.
Szeroka paleta odcieni białego światła
Wybieraj z wielu odcieni białego światła - od ciepłej po chłodną biel. Pełen zakres przyciemnienia od bardzo jasnego światła po delikatną poświatę pozwala dostosować odcień i intensywność oświetlenia do każdej pory dnia.
Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła
Odmień swój dom dzięki palecie 16 milionów kolorów światła - łatwo i szybko wykreuj atmosferę dopasowaną do każdej okazji. Za pomocą jednego dotknięcia możesz stworzyć odświętny nastrój idealny na domowe przyjęcie, zmienić salon w salę kinową, odmienić wygląd domu za pomocą różnych barw światła i wiele więcej.
Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge
Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).
Dostępne części zamienne do tego produktu
Szukasz części zamiennych do tego produktu? Znajdź zamienny zasilacz, uchwyty i inne elementy, aby nadać drugie życie swoim światłom.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Złoty
Materiał
Syntetyk
Metal