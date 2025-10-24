Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Iris silver special edition

Iris silver special edition

Stwórz odpowiedni nastrój w każdym pomieszczeniu za pomocą limitowanej edycji lamp Philips Hue Iris, dostępnych w kolorach srebrnym, złotym, miedzianym i różowym. Dzięki światłu, które obmywa ściany kolorem, tworząc subtelne podświetlenie, lampa Iris zapewnia wyrafinowany, niepowtarzalny efekt. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Find your product manual
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Srebrny

  • Materiał

    Syntetyk

    Metal

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

