Iris silver special edition
Stwórz odpowiedni nastrój w każdym pomieszczeniu za pomocą limitowanej edycji lamp Philips Hue Iris, dostępnych w kolorach srebrnym, złotym, miedzianym i różowym. Dzięki światłu, które obmywa ściany kolorem, tworząc subtelne podświetlenie, lampa Iris zapewnia wyrafinowany, niepowtarzalny efekt. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do większej liczby funkcji.
Obecna cena to 555,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Wbudowane źródło światła LED
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Srebrny
Materiał
Syntetyk
Metal