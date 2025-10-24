Lampa biurkowa Beyond
Stylowa lampa biurkowa LED Philips Hue Beyond łączy w sobie nastrojowe oświetlenie i ciepłe białe światło zadaniowe. Lampa łączy się z siecią bezprzewodową, co umożliwia szybkie sterowanie jej funkcjami za pomocą urządzenia przenośnego.
Obecna cena to 299,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Wbudowane źródło światła LED
- Biały
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
- Sterowanie za pomocą głosu*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Szkło