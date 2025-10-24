Pomoc
White pendant light with layered dome-shaped design, matte finish, suspended by a single cord from a round ceiling mount.

Lampa wisząca Beyond

Stylowa lampa wisząca LED Philips Hue Beyond łączy w sobie nastrojowe oświetlenie i ciepłe białe światło zadaniowe. Lampa łączy się z siecią bezprzewodową, co umożliwia szybkie sterowanie jej funkcjami za pomocą urządzenia przenośnego.

Pozycja nie jest już dostępna

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Biały
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
  • Sterowanie za pomocą głosu*
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Find your product manual

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Szkło

Trwałość

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Właściwości światła

Różne

Wymiary i waga opakowania

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Obsługiwane wersje

Inne

  • Przelewy24
  • Zapłać z Klarna
  • Apple pay
  • Google pay