Stwórz doskonały nastrój niezależnie od sytuacji dzięki rozproszonemu oświetleniu o dużym natężeniu, które daje oświetlenie sufitowe Flourish emitujące światło białe i kolorowe. Może to być ciepłe światło idealne do relaksu, chłodne do pracy lub dowolny kolor, który wprawi Cię w doskonały nastrój.