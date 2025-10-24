Lampka biurkowa Flourish
Stwórz wyjątkowy nastrój w każdej sytuacji dzięki lampie stołowej Flourish White and Color Ambiance. Lampa daje delikatnie rozproszone światło, które szczególnie sprawdzi się podczas relaksu na kanapie czy czytaniu książki. Wykorzystaj kolorowe światło, aby nadać pomieszczeniu zupełnie nowy wygląd.
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- W zestawie z żarówką E27 LED
- Biały
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Szkło