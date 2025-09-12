Lampka biurkowa Flourish
Elegancki, ręcznie wykonany klosz Flourish rozprasza regulowane białe i kolorowe światło, które dopasowuje się do każdej chwili i aktywności. Ciepłe światło sprzyja relaksowi, chłodne ułatwia koncentrację, a kolorowe tworzy wyjątkową atmosferę. Zgodność z Matter umożliwia prostą i płynną integrację z urządzeniami innych marek. Lampą stołową Flourish można łatwo sterować w aplikacji Hue i za pomocą asystentów głosowych poprzez mostek Hue Bridge lub Bridge Pro. Łączność Zigbee gwarantuje bezpieczeństwo systemu oświetleniowego.
Najważniejsze cechy produktu
- Regulowane światło białe i kolorowe
- Zawiera żarówkę A60 1100 lm
- Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu
- Zgodna z Zigbee i Matter
- Ręcznie wykonany klosz ze szkła
Dobierz odpowiednie oświetlenie do każdej czynności
Przygotowane przez nas cztery aranżacje świetlne (energetyzujące, zwiększające koncentrację, do czytania i reklaksu) pozwolą Ci dostosować oświetlenie do codziennych zadań i uprzyjemnić dzień. Dwie chłodniejsze barwy białego światła ułatwiają poranne wstanie i koncentrację, natomiast dwie cieplejsze pozwalają cieszyć się dobrą książką i odprężyć się po ciężkim dniu.
Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge
Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).
Szeroka paleta odcieni białego światła
Wybieraj z wielu odcieni białego światła - od ciepłej po chłodną biel. Pełen zakres przyciemnienia od bardzo jasnego światła po delikatną poświatę pozwala dostosować odcień i intensywność oświetlenia do każdej pory dnia.
Steruj maksymalnie 10 punktami świetlnymi w aplikacji mobilnej Hue Bluetooth
Philips Hue sterowane przez Bluetooth to najprostszy sposób rozpoczęcia przygody z inteligentnym oświetleniem. Stwórz wyjątkowy nastrój dzięki żarówkom LED z funkcją Bluetooth i aplikacji mobilnej Hue Bluetooth, którą możesz sterować nawet 10 punktami światłą (lampy i żarówki) w jednym pokoju.
Steruj oświetleniem za pomocą głosu*
Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.
Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła
Odmień swój dom dzięki palecie 16 milionów kolorów światła - łatwo i szybko wykreuj atmosferę dopasowaną do każdej okazji. Za pomocą jednego dotknięcia możesz stworzyć odświętny nastrój idealny na domowe przyjęcie, zmienić salon w salę kinową, odmienić wygląd domu za pomocą różnych barw światła i wiele więcej.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Szkło