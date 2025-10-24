Lampa biurkowa Philips Hue Iris świecąca białym i kolorowym światłem ozdobi wnętrze Twojego domu i stworzy wyjątkowy nastrój na każdą okazję. Oświetl pomieszczenie rozproszonym światłem i zaakcentuj ulubione meble. Niewielki rozmiar tej lampy pozwola ją umieścić w dowolnym miejscu obok gniazdka elektrycznego.