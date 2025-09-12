Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge

Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).