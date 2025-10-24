Lampka Bloom
Lampa biurkowa Bloom, świecąca bialym i kolorowym światłem, jest idealnym elementem systemu inteligentnego oświetlenia Philips Hue. Niewielki rozmiar i modny, nowoczesny wygląd sprawi, że dopasuje się do każdego wystroju wnętrza i odmieni wnętrze domu pięknym kolorowym światłem.
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Wbudowane źródło światła LED
- Biały
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
- Sterowanie za pomocą głosu*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Aluminium