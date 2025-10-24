Lampa biurkowa Bloom, świecąca bialym i kolorowym światłem, jest idealnym elementem systemu inteligentnego oświetlenia Philips Hue. Niewielki rozmiar i modny, nowoczesny wygląd sprawi, że dopasuje się do każdego wystroju wnętrza i odmieni wnętrze domu pięknym kolorowym światłem.