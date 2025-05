Łatwo twórz nastrój w każdym pomieszczeniu domu dzięki niekonwencjonalnemu i kompaktowemu rozwiązaniu Philips Hue Bloom. Możesz go używać jako samodzielnej lampy lub dodać do istniejącego systemu Hue jako światło akcentujące — wystarczy tylko podłączyć urządzenie do prądu. Dodaj mostek Hue Bridge, aby uzyskać dostęp do pełnej gamy funkcji.