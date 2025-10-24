Mały kinkiet zewnętrzny Attract
Szklany klosz z unikalnym efektem świetlnym, który rzuca subtelny łuk kolorowego światła na ścianę — zewnętrzna latarnia Attract to tradycyjne oświetlenie werandy, podwórka lub chodnika przed domem w nowoczesnym stylu.
Obecna cena to 819,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Mostek Hue Bridge jest wymagany
- Wbudowane źródło światła LED
- Światło białe i kolorowe
- Zasilanie sieciowe
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Szkło