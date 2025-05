Srebrny kinkiet Resonate kieruje światło do góry i do dołu, tworząc świetliste trójkąty na fasadzie budynku. kieruje światło do góry i do dołu, tworząc świetliste trójkąty na fasadzie budynku. Pozwala na efektowne oświetlenie werandy lub patio eleganckim, kolorowym światłem.