* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Nowość
Podstawowy zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (806 lm) + regulator przyciemniania
Wkrocz do świata inteligentnego oświetlenia z tym podstawowym zestawem startowym Philips Hue Essential zawierającym dwie żarówki z pełną gamę kolorów i światłem białym z możliwością regulacji, które można łatwo dostosować — od ciepłego i przytulnego po jasną biel. Tworzy idealny nastrój za pomocą płynnego ściemniania, milionów kolorów i biblioteki aranżacji świetlnych zaprojektowanych przez naszych ekspertów — pozwala też stworzyć własne! Po podłączeniu do Hue Bridge, który jest dołączony w zestawie, można korzystać z nieograniczonej liczby funkcji. Do sterowania można używać głosu, aplikacji lub dowolnego inteligentnego akcesorium.
Current price is {currentPrice}
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Najważniejsze cechy produktu
- Do 806 lm
- Światło białe od ciepłego do zimnego (2200–6500 K)
- Z możliwością przyciemniania do 2% jasności
- Hue Bridge included
- Dimmer switch included
Szeroka paleta białego światła
Ponad 50 000 dostępnych odcieni światła białego, od ciepłego po chłodne, pozwala uzyskać właściwy nastrój do pracy, zabawy lub relaksu, niezależnie od pory dnia. Możesz rozpocząć dzień przy chłodnym, energetyzującym, jasnym świetle białym lub usiąść wieczorem przy złotych odcieniach.
Twórz kolorowe aranżacje światła
Dla technologii Philips Hue nie istnieją żadne ograniczenia. Dysponując 16 milionami barw i szeroką paletą odcieni białego światła, możesz ławo i szybko stworzyć nastrój odpowiedni na każdą okazję – od szalonej imprezy po spokojny kącik do wypoczynku i relaksu. Zobacz, jak kolory mogą odmienić wnętrze Twojego domu! Skorzystaj z przygotowanych przez naszych ekspertów aranżacji świetlnych (do wyboru wiele zaprogramowanych scen kolorystycznych), a także twórz własne poprzez wybór barwy i mocy poszczególnych świateł.
Steruj światłem będąc poza domem
Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych świateł, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.
Zgraj światło z filmem, grą i muzyką
Synchronizuj światło z filmem czy grą odtwarzaną na ekranie (telewizora lub komputera) albo muzyką. Światła będą dynamicznie reagować, zmieniając kolor i natężenie zgodnie z wyświetlanym obrazem bądź rytmem muzyki. Możesz także podkreślić nastrój domowego kina tworząc kinowe aranżacje świetlne - miliony dostępnych do wyboru kolorów pozwalają skonfigurować niezliczone opcje oświetlenia. Wystarczy tylko przynieść popcorn!
Łatwy montaż bezprzewodowy
Zasilana bateriami, bezprzewodowa konstrukcja przełącznika Hue dimmer switch pozwala na zamontowanie go w dowolnym miejscu za pomocą dołączonej taśmy klejącej. Możesz zdjąć przełącznik z płytki naściennej i używać go jako pilota lub przymocować do dowolnej powierzchni magnetycznej.
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
60 x 111