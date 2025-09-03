Pomoc
Podstawowy zestaw startowy: 2 inteligentne żarówki E27 (806 lm) + regulator przyciemniania

Wkrocz do świata inteligentnego oświetlenia z tym podstawowym zestawem startowym Philips Hue Essential zawierającym dwie żarówki z pełną gamę kolorów i światłem białym z możliwością regulacji, które można łatwo dostosować — od ciepłego i przytulnego po jasną biel. Tworzy idealny nastrój za pomocą płynnego ściemniania, milionów kolorów i biblioteki aranżacji świetlnych zaprojektowanych przez naszych ekspertów — pozwala też stworzyć własne! Po podłączeniu do Hue Bridge, który jest dołączony w zestawie, można korzystać z nieograniczonej liczby funkcji. Do sterowania można używać głosu, aplikacji lub dowolnego inteligentnego akcesorium.

Najważniejsze cechy produktu

  • Do 806 lm
  • Światło białe od ciepłego do zimnego (2200–6500 K)
  • Z możliwością przyciemniania do 2%​ jasności
  • Hue Bridge included
  • Dimmer switch included
Szeroka paleta białego światła

Szeroka paleta białego światła

Ponad 50 000 dostępnych odcieni światła białego, od ciepłego po chłodne, pozwala uzyskać właściwy nastrój do pracy, zabawy lub relaksu, niezależnie od pory dnia. Możesz rozpocząć dzień przy chłodnym, energetyzującym, jasnym świetle białym lub usiąść wieczorem przy złotych odcieniach.

Twórz kolorowe aranżacje światła

Twórz kolorowe aranżacje światła

Dla technologii Philips Hue nie istnieją żadne ograniczenia. Dysponując 16 milionami barw i szeroką paletą odcieni białego światła, możesz ławo i szybko stworzyć nastrój odpowiedni na każdą okazję – od szalonej imprezy po spokojny kącik do wypoczynku i relaksu. Zobacz, jak kolory mogą odmienić wnętrze Twojego domu! Skorzystaj z przygotowanych przez naszych ekspertów aranżacji świetlnych (do wyboru wiele zaprogramowanych scen kolorystycznych), a także twórz własne poprzez wybór barwy i mocy poszczególnych świateł.

Steruj światłem będąc poza domem

Steruj światłem będąc poza domem

Dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować domowym oświetleniem również spoza domu. Korzystaj z możliwości włączenia i wyłączenia dowolnych świateł, sterowania ich jasnością i dostosowania do Twoich wymagań.

Zgraj światło z filmem, grą i muzyką

Zgraj światło z filmem, grą i muzyką

Synchronizuj światło z filmem czy grą odtwarzaną na ekranie (telewizora lub komputera) albo muzyką. Światła będą dynamicznie reagować, zmieniając kolor i natężenie zgodnie z wyświetlanym obrazem bądź rytmem muzyki. Możesz także podkreślić nastrój domowego kina tworząc kinowe aranżacje świetlne - miliony dostępnych do wyboru kolorów pozwalają skonfigurować niezliczone opcje oświetlenia. Wystarczy tylko przynieść popcorn!

Łatwy montaż bezprzewodowy

Łatwy montaż bezprzewodowy

Zasilana bateriami, bezprzewodowa konstrukcja przełącznika Hue dimmer switch pozwala na zamontowanie go w dowolnym miejscu za pomocą dołączonej taśmy klejącej. Możesz zdjąć przełącznik z płytki naściennej i używać go jako pilota lub przymocować do dowolnej powierzchni magnetycznej.

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

  • Wymiary (szer. × wys. × gł.)

    60 x 111

Stylistyka i wykończenie

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Serwis

Dane techniczne

Mostek

Źródło światła

Przełącznik

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

