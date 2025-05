Ta przenośna lampa w kolorze białym pozwoli Ci cieszyć się inteligentnym światłem gdziekolwiek jesteś. Jest wyposażona w silikonowy uchwyt w kolorze turkusowym i można używać jej na zewnątrz. Bez trudu zabierzesz ją ze sobą wszędzie, gdzie potrzebne jest światło — do środka, by poczytać, i na zewnątrz do kolacji. Do kupienia tylko w sklepie Hue.