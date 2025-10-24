Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Przenośna lampka Hue Go

Przenośna lampka Hue Go

Dołącz do swojeg domowego systemu oświetlenia lampę Philips Hue Go z białym i kolorowym światłem. Lampa w przezroczystej oprawie jest bezprzewodowa, przenośna i wyposażona w akumulator, który wystarcza na 3 godziny pracy. Możesz ją sterować za pomocą włącznika na lampce lub systemu Philips Hue (przez aplikacje mobilną lub dedykowane włączniki światła).

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Wbudowane źródło światła LED
  • Biały
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
  • Sterowanie za pomocą głosu*
Dane techniczne

