Przenośna lampka Hue Go
Dołącz do swojeg domowego systemu oświetlenia lampę Philips Hue Go z białym i kolorowym światłem. Lampa w przezroczystej oprawie jest bezprzewodowa, przenośna i wyposażona w akumulator, który wystarcza na 3 godziny pracy. Możesz ją sterować za pomocą włącznika na lampce lub systemu Philips Hue (przez aplikacje mobilną lub dedykowane włączniki światła).
Obecna cena to 99,95 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White and color ambiance
- Wbudowane źródło światła LED
- Biały
- Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue*
- Sterowanie za pomocą głosu*
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Syntetyk