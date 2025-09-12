Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue White and color ambiance Taśma LED 2 m – tereny zewnętrzne

Taśma LED 2 m – tereny zewnętrzne

Elastyczna zewnętrzna 2m taśma LED (element podstawowy z zasilaczem) umożliwia kształtowanie i zginanie w dowolny sposób. Możesz efektownie podkreślić ogód lub taras białym i kolorowym światłem, umieszczając taśmę wzdłuż barierki, ścieżki czy elementów dekoracyjnych. Załączone klipsy i wkręty pozwalają na montaż w dowolnym miejscu.

Najważniejsze cechy produktu

  • White and color ambiance
  • Mostek Hue Bridge jest wymagany
  • Taśma LED 1 × 2 m
  • Białe i kolorowe światło
  • Zasilacz w zestawie
  • Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Rozświetl swój ogród kolorami

Rozświetl swój ogród kolorami

Niech Twój ogród zabłyśnie! Ponad 16 milionów kolorów i 50 000 odcieni ciepłego i chłodnego białego światła pozwala udekorować Twój ogód, taras czy balkon, niezależnie, co zdecydujesz się podświetlić.

Pełna elastyczność

Pełna elastyczność

Całkowicie elastyczna, zewnętrzna taśma LED umożliwia kształtowanie i zginanie w dowolny sposób. Możesz poprowadzić równą ścieżkę przed domem lub utworzyć ciekawe kształty na ścianie lub kolumnie. Załączone klipsy i wkręty pozwalają na montaż w dowolnym miejscu.

Odporność na każdą pogodę

Odporność na każdą pogodę

Zewnętrzna taśma LED Philips Hue może wytrzymać wszystkie warunki pogodowe, od małych kałuż wody do ulewy, która trwa wiele godzin.

Doskonała jednorodność światła

Doskonała jednorodność światła

Zewnętrzna taśma LED Philips Hue jest pokryta specjalną powłoką, która rozprasza emitowane światło białe lub kolorowe. Nie ma potrzeby ukrywania taśmy oświetleniowej, niezależnie od tego, czy używasz go do oświetlenia bezpośredniego czy rozproszonego – będziesz widzieć wyłącznie czyste światło.

Zasilacz i wtyczka w zestawie

Zasilacz i wtyczka w zestawie

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy, w taśmę świetlną i zasilacz do zastosowań zewnętrznych. Jedyne co musisz zrobić to rozpakować, zainstalować gdzie chcesz i włączyć.

Podłącz światła do mostka Hue, aby uzyskać pełną kontrolę nad inteligentnym oświetleniem

Podłącz światła do mostka Hue, aby uzyskać pełną kontrolę nad inteligentnym oświetleniem

W celu uzyskania pełnego zakresu inteligentnego sterowania i funkcji wymagane jest podłączenie tego produktu do mostka Hue. Umożliwia to sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji Philips Hue, ustawianie regulatorów czasowych, procedur, dodawanie lub usuwanie świateł itp. *Mostek Hue jest sprzedawany oddzielnie.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Kolor(y)

    multi

  • Materiał

    Silikon

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Girlanda/taśma oświetleniowa

Różne

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

