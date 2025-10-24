Inteligentna żarówka E14 świeczka
Klasyczny wygląd żarówki retro w mniejszym rozmiarze. Żarówka świecowa Filament ma zwinięty wewnętrzny żarnik i podstawę E14, idealną do małych opraw, w których chcesz uzyskać styl vintage z nowoczesnymi akcentami.
Obecna cena to 169,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- White Filament
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Delikatne światło białe
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Wymiary źródła światła
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
39,2x117