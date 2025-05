Ustaw oświetlenie tak, aby witało Cię w Twoim domu

Korzystaj z wygody, którą oferują światła automatycznie włączające się, gdy wchodzisz do domu i wyłączające się, gdy go opuszczasz. Rozładuj samochód i wejdź do domu przy odpowiednim oświetleniu. Po prostu ustaw aplikację Hue na tryb Home or Away, aby włączyć się wszystkie światła lub zezwolić geolokalizacji, by zrobiła to za Ciebie bez konieczności dotykania żadnego przycisku. To naprawdę proste.