Wtyczka Smart plug

Wtyczka Philips Hue Smart plug pozwala na podłączenie dowolnej lampy do systemu inteligentnego oświetlenia, zapewniając Ci wygodne sterowanie światłem (za pomocą głosu, aplikacji mobilnej bądź dedykowanych przenośnych przełączników). Zacznij kontrolować światło przez połączenie Bluetooth albo odblokuj wszystkie funkcje inteligentnego oświetlenie przez podłączenie do mostka Hue.

Najważniejsze cechy produktu

  • Obsługa Bluetooth
  • Obsługa mostka Hue Bridge
  • Dodaj dowolne światło do systemu Hue
  • Łatwe sterowanie przez Bluetooth
  • Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
  • Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Biały

  • Materiał

    Syntetyk

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Źródło światła

Przełącznik

Obsługiwane wersje

Inne

