Wtyczka Smart plug

Wtyczka Philips Hue Smart plug pozwala na podłączenie dowolnej lampy do systemu inteligentnego oświetlenia, zapewniając Ci wygodne sterowanie światłem (za pomocą głosu, aplikacji mobilnej bądź dedykowanych przenośnych przełączników). Zacznij kontrolować światło przez połączenie Bluetooth albo odblokuj wszystkie funkcje inteligentnego oświetlenie przez podłączenie do mostka Hue.