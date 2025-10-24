Wtyczka Smart plug
Te małe akcesoria pozwalają podłączyć dowolną lampę w Twoim domu do systemu inteligentnego oświetlenia, zapewniającego wygodne sterowanie światłem (za pomocą głosu, aplikacji mobilnej bądź dedykowanych przenośnych przełączników). Zacznij kontrolować światło przez połączenie Bluetooth albo odblokuj wszystkie funkcje inteligentnego oświetlenie przez podłączenie do mostka Hue.
Obecna cena to 169,00 zł
Najważniejsze cechy produktu
- Obsługa Bluetooth
- Obsługa mostka Hue Bridge
- Dodaj dowolne światło do systemu Hue
- Łatwe sterowanie przez Bluetooth
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu*
- Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Syntetyk