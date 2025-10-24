Te małe akcesoria pozwalają podłączyć dowolną lampę w Twoim domu do systemu inteligentnego oświetlenia, zapewniającego wygodne sterowanie światłem (za pomocą głosu, aplikacji mobilnej bądź dedykowanych przenośnych przełączników). Zacznij kontrolować światło przez połączenie Bluetooth albo odblokuj wszystkie funkcje inteligentnego oświetlenie przez podłączenie do mostka Hue.