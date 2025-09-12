Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu Hue Zewnętrzne źródło zasilania 100 W

Zewnętrzne źródło zasilania 100 W

Oświetl całą przestrzeń na zewnątrz inteligentnym światłem dzięki zewnętrznemu zasilaczowi, który pozwala połączyć różnego rodzaju światła do max. wartości 100 W. Możesz podłączyć dwa kable (do 30 metrów) z dowolnym niskonapięciowym oświetleniem zewnętrznym Philips Hue na każdym złączu.

Najważniejsze cechy produktu

  • Przedłużacz
  • Moc do 100 W
  • Czarny
Łatwa instalacja i rozbudowa

Rozjaśnij ścieżki w ogrodzie, podświetl dekoracje ogrodowe i rośliny lub stwórz niepowtarzalną atmosferę na patio. Możesz to zrobić samodzielnie, używając reflektorów lub słupków oświetleniowych Hue. Produkty są zasilane niskim napięciem, bezpieczne w użyciu oraz łatwe w instalacji. Pożegnaj się ze skomplikowanymi systemami oświetlenia zewnętrznego: twórz i łącz według własnego upodobania.

    Czarny

    Syntetyk

