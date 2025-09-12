* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Zewnętrzne źródło zasilania 40 W
Z łatwością uruchom inteligentny system oświetlenia zewnętrznego dzięki zasilaczowi, który pozwala połączyć różnego rodzaju światła do max. wartości 40 W. Podłącz do 35 metrów kabla z dowolnym niskonapięciowym oświetleniem Philips Hue.
Najważniejsze cechy produktu
- Przedłużacz
- Moc do 40 W
- Czarny
Łatwa instalacja i rozbudowa
Rozjaśnij ścieżki w ogrodzie, podświetl dekoracje ogrodowe i rośliny lub stwórz niepowtarzalną atmosferę na patio. Możesz to zrobić samodzielnie, używając reflektorów lub słupków oświetleniowych Hue. Produkty są zasilane niskim napięciem, bezpieczne w użyciu oraz łatwe w instalacji. Pożegnaj się ze skomplikowanymi systemami oświetlenia zewnętrznego: twórz i łącz według własnego upodobania.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Syntetyk