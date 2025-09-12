Dobierz odpowiednie oświetlenie do każdej czynności

Przygotowane przez nas cztery aranżacje świetlne (energetyzujące, zwiększające koncentrację, do czytania i reklaksu) pozwolą Ci dostosować oświetlenie do codziennych zadań i uprzyjemnić dzień. Dwie chłodniejsze barwy białego światła ułatwiają poranne wstanie i koncentrację, natomiast dwie cieplejsze pozwalają cieszyć się dobrą książką i odprężyć się po ciężkim dniu.