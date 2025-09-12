* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Lampa sufitowa Devote Hue Slim S
Idealnie równomierne, mocne światło. Ta okrągła smukła lampa sufitowa LED z elegancką białą ramką wykonaną z tworzywa sztucznego emituje miliony odcieni światła białego i kolorowego. Częściowo podtynkowa konstrukcja dodaje światłu głębi, a minimalistyczna estetyka emanuje klasa w każdym pomieszczeniu.
Najważniejsze cechy produktu
- Równomierna dystrybucja światła
- ⌀ 29,1 cm
- Do 2000 lumenów
- Matowa biel, tworzywo sztuczne
Steruj oświetleniem za pomocą głosu*
Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.
Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła
Odmień swój dom dzięki palecie 16 milionów kolorów światła - łatwo i szybko wykreuj atmosferę dopasowaną do każdej okazji. Za pomocą jednego dotknięcia możesz stworzyć odświętny nastrój idealny na domowe przyjęcie, zmienić salon w salę kinową, odmienić wygląd domu za pomocą różnych barw światła i wiele więcej.
Dopasuj białe światło do swoich potrzeb
Inteligentne żarówki i lampy Philips Hue dają przyjemne białe światło. Łatwa możliwość przyciemniania zapewnia odpowiednią ilość światła od poranka do wieczora, dopasowując oświetlenie do Twoich potrzeb.
Dobierz odpowiednie oświetlenie do każdej czynności
Przygotowane przez nas cztery aranżacje świetlne (energetyzujące, zwiększające koncentrację, do czytania i reklaksu) pozwolą Ci dostosować oświetlenie do codziennych zadań i uprzyjemnić dzień. Dwie chłodniejsze barwy białego światła ułatwiają poranne wstanie i koncentrację, natomiast dwie cieplejsze pozwalają cieszyć się dobrą książką i odprężyć się po ciężkim dniu.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Biały
Materiał
Plastik