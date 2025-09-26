Taśmy LED Philips Hue — jaśniejsze, bardziej wyraziste i lepsze niż kiedykolwiek.
Najnowocześniejsza technologia łączy się z elastycznym wzornictwem, aby stworzyć nastrojowe i funkcjonalne oświetlenie, które idealnie pasuje do każdej przestrzeni.
- Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
- Ultrajasne, prawdziwie białe światło
- Można ją przycinać, przedłużać i wykorzystywać ponownie
Nowość
Taśma LED Flux ultra-bright o długości 3 metrów
Jedna taśma pozwalająca uzyskać dekoracyjne i funkcjonalne oświetlenie! Wypełnij wnęki sufitowe w każdym pomieszczeniu ultrajasnym, prawdziwym światłem białym, które ułatwi codzienne czynności. Stwórz wyjątkowy nastrój dzięki wyrazistym, żywym kolorom, które dodadzą szczególnego charakteru każdej chwili. Technologia Chromasync™ precyzyjnie miesza kolory, zapewniając jednolitość gradientu. Wykorzystaj elastyczne możliwości montażu — przycinaj, używaj elementów ponownie i przedłużaj, aby idealnie dopasować taśmę świetlną do każdej przestrzeni. Zyskaj pełną kontrolę, nieograniczone możliwości personalizacji i wyjątkowe aranżacje świetlne dzięki nagradzanej aplikacji Hue oraz kontroli głosowej.
Wielkość
Najważniejsze cechy produktu
- Możliwość dostosowania scen i efektów
- Technologia Chromasync™ zapewnia precyzyjne mieszanie kolorów
- Ultrajasne, prawdziwie białe światło
- 2900 lumenów
- Można ją przycinać, przedłużać i wykorzystywać ponownie
Zobacz swój dom w nowym świetle, dzięki nowym taśmom LED
Taśmy LED Philips Hue — jaśniejsze, bardziej wyraziste i lepsze niż kiedykolwiek.
Zadbaj o odpowiednią dekorację świetlną w każdej przestrzeni wewnętrznej
Wybierz spośród dopasowanych do nastroju kolorowych lub białych odcieni światła, aby stworzyć idealną atmosferę z rozproszoną poświatą, która rozświetla ściany, podłogi i sufity. Technologia Chomasync™ umożliwia precyzyjne i spójne mieszanie kolorów, tworząc płynne przejścia. Dostosuj swoją przestrzeń za pomocą pięknych scen świetlnych i dynamicznych efektów, które pasują do każdego nastroju i okazji. Można je przyciąć tak, aby pasowały wszędzie — od narożników po ściany, od sufitów po schody.
Jaśniejsze i bielsze niż kiedykolwiek
Spraw, aby każdy zakątek był rozświetlony, wyjątkowo jasnym białym światłem. Taśmy oświetleniowe oferują najczystsze i najjaśniejsze odcienie bieli dzięki specjalnym białym i ciepłym diodom LED. Dzięki niezwykle jasnemu strumieniowi światła sięgającemu 6000 lumenów możesz cieszyć się także mocnym podświetleniem ściennym lub oświetleniem funkcjonalnym, pomagając sobie skupić się na zadaniach lub codziennych czynnościach. Poczuj naturalne światło dzienne we wnętrzu swojego domu dzięki pełnospektralnemu światłu dziennemu. Ciesz się najszerszą gamą odcieni bieli, od najcieplejszych bursztynowych barw letniego zachodu słońca po najchłodniejsze odcienie bieli błękitnego zimowego nieba.
Doskonałe światło, stworzone, by je widzieć
Taśma LED OmniGlow oferuje najlepsze efekty świetlne. Technologia OmniGlow zapewnia najbardziej spójną i jednolitą linię światła, a obudowa umożliwiają ukrycie diod LED. Taśma OmniGlow jest na tyle wyrazista, że może służyć jako oświetlenie bezpośrednie i stać się centralnym punktem wystroju pomieszczenia. Doskonały strumień świetlny sprawia, że jest to idealne światło do oświetlenia zadaniowego, a zaawansowany 16-bitowy chip zapewnia niezwykle płynne i naturalne efekty dynamiczne, które sprawią, że każda przestrzeń wewnątrz pomieszczeń będzie wyjątkowa.
Doskonała, bezwysiłkowa kontrola
Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć piękną scenę świetlną, ustawić efekty pasujące do nastroju, czy po prostu sterować taśmami LED — możesz to wszystko zrobić bez wysiłku za pomocą aplikacji Hue lub sterowania głosowego. Integracja taśm oświetleniowych ze wszystkimi światłami Philips Hue, żarówkami i inteligentnymi przełącznikami poprzez Hue Bridge Pro. Bridge Pro umożliwia również sterowanie taśmami oświetleniowymi w całym domu z dowolnego miejsca na świecie oraz określanie harmonogramu automatyzacji.
