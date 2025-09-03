* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Wyprzedaż
Taśma LED Play gradient PC
Spraw sobie kolorowe, reagujące na obraz oświetlenie gradientowe do grania. Taśmę LED Play gradient PC można przymocować z tyłu monitora o przekątnej od 24" do 27" za pomocą dołączonych uchwytów. Aktywuj synchronizację z aplikacją Hue Sync i zobacz, jak akcja na ekranie powoduje zmianę oświetlenia. Do zestawu dołączony jest mostek Hue Bridge.
Długość
Obecna cena to 581,40 zł, cena pierwotna to 969,00 zł
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Najważniejsze cechy produktu
- Dla monitorów o przekątnej od 24 do 27 cali
- Zasilacz i części montażowe w zestawie
- Łączy białe i kolorowe światło
- Hue Bridge w zestawie
Popularne produkty
Hue White and color ambiance
Taśma LED 5 m – tereny zewnętrzne
1159,00 zł
Hue White and color ambiance
Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
270,00 zł
Hue White and color ambiance
Taśma LED 2 m – tereny zewnętrzne
679,00 zł
Hue White and color ambiance
Play gradient lightstrip - 75 inch
1209,00 zł
Hue White and color ambiance
Taśma świetlna Hue Philips Play gradient lightstrip - 65 inch
1059,00 zł
Hue White and color ambiance
Philips Hue White and color ambiance Taśma LED gradient (baza, 2m)
769,00 zł
Hue White and color ambiance
Przedłużacz Lightstrip Plus V4, 1 metr
90,00 zł
Inspiracje oświetleniowe
Zobacz, jak inni używają inteligentnego oświetlenia Philips Hue, aby stworzyć odpowiedni nastrój — i podziel się własną konfiguracją na Instagramie z hashtagiem #philipshue
@apextyper
Światło tworzące wyjątkowy nastrój
Oprawa generuje płynny gradient światła o wysokiej jakości. Każdy kolor wzdłuż taśmy oświetleniowej naturalnie przechodzi w kolejny, tworząc spektakularny efekt.
Stworzone z myślą o monitorach
Taśma LED Play gradient PC jest przeznaczona do montażu z tyłu zestawu z jednym lub trzema monitorami. Można ją bez problemu zginać na narożnikach.
Wzmocnij swoje oświetlenie przestrzenne
W połączeniu z innym kolorowym oświetleniem Philips Hue umożliwia stworzenie wspaniałego oświetlenia przestrzennego i imponujących efektów.
Łatwość instalacji
Taśma LED Play gradient PC jest dostępna w trzech rozmiarach do konfiguracji z jednym i trzema monitorami. W zestawie znajdują się klipsy montażowe ułatwiające zamocowanie taśmy z tyłu monitora.
Połącz wiele kolorów światła
Kolory naturalnie przechodzą jeden w drugi, łącząc się ze sobą i mieniąc na ścianie, tworząc niepowtarzalny efekt za monitorem.
Spersonalizuj doświadczenie
Możesz przełączać tryby, zmieniaj intensywność świecenia i tworzyć skróty w aplikacji, aby idealnie dopasować przestrzeń za każdym razem, gdy grasz w gry.
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Materiał
Silikon