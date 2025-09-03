Pomoc
Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Taśma LED Play gradient PC

Wyprzedaż

Taśma LED Play gradient PC

Spraw sobie kolorowe, reagujące na obraz oświetlenie gradientowe do grania. Taśmę LED Play gradient PC można przymocować z tyłu monitora o przekątnej od 32" do 34" za pomocą dołączonych uchwytów. Aktywuj synchronizację z aplikacją Hue Sync i zobacz, jak akcja na ekranie powoduje zmianę oświetlenia. Do zestawu dołączony jest mostek Hue Bridge.

Długość

Najważniejsze cechy produktu

  • Do monitorów o przekątnej od 32 do 34 cali
  • Zasilacz i części montażowe w zestawie
  • Łączy białe i kolorowe światło
  • Hue Bridge w zestawie
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Światło tworzące wyjątkowy nastrój

Światło tworzące wyjątkowy nastrój

Oprawa generuje płynny gradient światła o wysokiej jakości. Każdy kolor wzdłuż taśmy oświetleniowej naturalnie przechodzi w kolejny, tworząc spektakularny efekt.

Stworzone z myślą o monitorach

Taśma LED Play gradient PC jest przeznaczona do montażu z tyłu zestawu z jednym lub trzema monitorami. Można ją bez problemu zginać na narożnikach.

Wzmocnij swoje oświetlenie przestrzenne

Wzmocnij swoje oświetlenie przestrzenne

W połączeniu z innym kolorowym oświetleniem Philips Hue umożliwia stworzenie wspaniałego oświetlenia przestrzennego i imponujących efektów.

Łatwość instalacji

Łatwość instalacji

Taśma LED Play gradient PC jest dostępna w trzech rozmiarach do konfiguracji z jednym i trzema monitorami. W zestawie znajdują się klipsy montażowe ułatwiające zamocowanie taśmy z tyłu monitora.

Połącz wiele kolorów światła

Połącz wiele kolorów światła

Kolory naturalnie przechodzą jeden w drugi, łącząc się ze sobą i mieniąc na ścianie, tworząc niepowtarzalny efekt za monitorem.

Spersonalizuj doświadczenie

Spersonalizuj doświadczenie

Możesz przełączać tryby, zmieniaj intensywność świecenia i tworzyć skróty w aplikacji, aby idealnie dopasować przestrzeń za każdym razem, gdy grasz w gry.

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

