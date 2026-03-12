Pakiet: Taśma LED + przedłużenie

251,10 zł

Wyprzedaż
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Pozycja nie jest już dostępna

Informacje o Pakiet: Taśma LED + przedłużenie

Wyróżnij światłem schody i kontury szafek, półek lub mebli, tworząc kolorową poświatę. 2-metrowa taśma LED i 1-metrowe przedłużenie zapewniają nieograniczone możliwości.

  • Światło białe i kolorowe
  • Przedłużenie w zestawie
  • Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu i akcesoriów

Inspiracje oświetleniowe

Zobacz, jak inni używają inteligentnego oświetlenia Philips Hue, aby stworzyć odpowiedni nastrój — i podziel się własną konfiguracją na Instagramie z hashtagiem #philipshue

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