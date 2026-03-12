Pakiet: Taśma LED + przedłużenie
251,10 zł
Cena zestawu wynosi 251,10 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 360,00 zł
Wyprzedaż
Pozycja nie jest już dostępna
Informacje o Pakiet: Taśma LED + przedłużenie
Wyróżnij światłem schody i kontury szafek, półek lub mebli, tworząc kolorową poświatę. 2-metrowa taśma LED i 1-metrowe przedłużenie zapewniają nieograniczone możliwości.
- Światło białe i kolorowe
- Przedłużenie w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu i akcesoriów
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514870703
Informacje o produkcie
- Hue White and color ambiance Podstawa Lightstrip Plus V4, 2 metry
- 1
- Hue White and color ambiance Przedłużacz Lightstrip Plus V4, 1 metr
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