Żarówki Lightguide zostały zaprojektowane z myślą o tym, by je eksponować, a ten dopasowany sznur do lampy wiszącej w kolorze czarnym doskonale się do tego nadaje. Wyposażony w metalową oprawkę i owinięty tkaniną przewód jest nowoczesnym elementem dekoracyjnym do każdego pomieszczenia.