* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.
Nowość
Essential A60 — Inteligentna żarówka E27 — 806 lm — 8 W — 3 szt.
Wkrocz do świata inteligentnego oświetlenia z tą żarówką Philips Hue Essential, oferującą pełną gamę kolorów i światło białe z możliwością regulacji, które można łatwo dostosować — od ciepłego i przytulnego po jasną biel. Stwórz idealny nastrój za pomocą płynnego ściemniania, milionów kolorów i biblioteki scen świetlnych zaprojektowanych przez naszych ekspertów — lub stwórz własne! Zgodna ze wszystkimi produktami Philips Hue.
Current price is {currentPrice}
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Najważniejsze cechy produktu
- Do 806 lm
- Światło białe od ciepłego do zimnego (2200–6500 K)
- Z możliwością przyciemniania do 2% jasności
- Essential, kolorowe
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu
Łatwe sterowanie dzięki połączniu Bluetooth
Łatwo włączaj, wyłączaj, przyciemniaj i zmieniaj światła dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue Bluetooth (dostępna na iOS i Android). Aplikacja pozwala sterować max 10 punktami świetlnymi (żarówki i lampy Philips Hue) w jednym pomieszczeniu.
Steruj oświetleniem za pomocą głosu*
Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.
Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła
Odmień swój dom dzięki palecie 16 milionów kolorów światła - łatwo i szybko wykreuj atmosferę dopasowaną do każdej okazji. Za pomocą jednego dotknięcia możesz stworzyć odświętny nastrój idealny na domowe przyjęcie, zmienić salon w salę kinową, odmienić wygląd domu za pomocą różnych barw światła i wiele więcej.
Szeroka paleta odcieni białego światła
Wybieraj z wielu odcieni białego światła - od ciepłej po chłodną biel. Pełen zakres przyciemnienia od bardzo jasnego światła po delikatną poświatę pozwala dostosować odcień i intensywność oświetlenia do każdej pory dnia.
Odblokuj pełen zestaw inteligentnych funkcji oświetleniowych za pomocą mostka Hue Bridge
Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).
Dane techniczne
Właściwości źródła światła
Właściwości źródła światła
Ściemnialna
Tak