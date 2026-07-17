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Salon oświetlony gamą inteligentnych lamp Philips Hue promujących wyprzedaż Last Chance.

Wyprzedaż inteligentnego oświetlenia

Skorzystaj z wyjątkowych cen na wybrane inteligentne żarówki, oprawy oświetleniowe i akcesoria Philips Hue. Odkryj wysokiej jakości inteligentne oświetlenie w atrakcyjnych cenach. Regularnie dodajemy nowe produkty do wyprzedaży.

Produktów: 6
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Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED 5 m – tereny zewnętrzne

Taśma LED 5 m – tereny zewnętrzne

Taśma LED 1 × 5 m
Białe i kolorowe światło
Zasilacz w zestawie
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
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Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Play gradient PC

Taśma LED Play gradient PC

Do monitorów o przekątnej od 24 do 27 cali
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
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Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Play gradient PC

Taśma LED Play gradient PC

Do monitorów o przekątnej od 24 do 27 cali
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge
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Zbliżenie przedniej części produktu Lampa sufitowa Still

Lampa sufitowa Still

Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
W zestawie z przełącznikiem ściemniania
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
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Zbliżenie przedniej części produktu Taśma LED Play gradient PC

Taśma LED Play gradient PC

Zaprojektowane do trzech monitorów od 24" do 27"
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge
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Zbliżenie przedniej części produktu Poczwórne oświetlenie punktowe Buckram

Poczwórne oświetlenie punktowe Buckram

W zestawie z żarówką GU10 LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
W zestawie z przełącznikiem ściemniania
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
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Przewodnik po produktach dostępnych w wyprzedaży

Jakie produkty są dostępne w wyprzedaży Philips Hue?

Jak często aktualizowana jest oferta produktów objętych wyprzedażą?

Czy w wyprzedaży znajdę inteligentne oprawy oświetleniowe i akcesoria?

Czy produkty kupione w wyprzedaży Philips Hue są objęte gwarancją?

Regulamin wyprzedaży

  1. Promocja obejmuje wyłącznie wybrane produkty dostępne w wyprzedaży i obowiązuje do wyczerpania zapasów przeznaczonych na promocję.
  2. Rabat jest naliczany automatycznie i uwzględniony w cenie produktu wyświetlanej na stronie wyprzedaży.
  3. Promocja:
        a. obowiązuje do wyczerpania zapasów,
        b. nie łączy się z innymi ofertami dostępnymi w sklepie internetowym Philips Hue,
        c. może ulec zmianie w związku ze zmianą cen lub oferty produktowej. Zastrzegamy również możliwość wystąpienia błędów językowych, drukarskich i składu.
  4. Organizatorem promocji jest Signify Poland, która zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie lub zmiany niniejszego regulaminu poprzez jego ponowną publikację. Wszelkie zmiany obowiązują wyłącznie w odniesieniu do zamówień złożonych po dacie ich opublikowania.
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