- Promocja obejmuje wyłącznie wybrane produkty dostępne w wyprzedaży i obowiązuje do wyczerpania zapasów przeznaczonych na promocję.
- Rabat jest naliczany automatycznie i uwzględniony w cenie produktu wyświetlanej na stronie wyprzedaży.
- Promocja:
a. obowiązuje do wyczerpania zapasów,
b. nie łączy się z innymi ofertami dostępnymi w sklepie internetowym Philips Hue,
c. może ulec zmianie w związku ze zmianą cen lub oferty produktowej. Zastrzegamy również możliwość wystąpienia błędów językowych, drukarskich i składu.
- Organizatorem promocji jest Signify Poland, która zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie lub zmiany niniejszego regulaminu poprzez jego ponowną publikację. Wszelkie zmiany obowiązują wyłącznie w odniesieniu do zamówień złożonych po dacie ich opublikowania.
Wyprzedaz
Taśma LED 5 m – tereny zewnętrzne
Taśma LED 1 × 5 m
Białe i kolorowe światło
Zasilacz w zestawie
Inteligentne sterowanie dzięki mostkowi Hue Bridge*
Obecna cena to 579,5 zł, cena pierwotna to 1 159 zł
Wyprzedaz
Taśma LED Play gradient PC
Do monitorów o przekątnej od 24 do 27 cali
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Mostek Hue Bridge w zestawie
Obecna cena to 484,5 zł, cena pierwotna to 969 zł
Wyprzedaz
Taśma LED Play gradient PC
Do monitorów o przekątnej od 24 do 27 cali
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge
Obecna cena to 364,5 zł, cena pierwotna to 729 zł
Wyprzedaz
Lampa sufitowa Still
Zintegrowane źródło światła LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
W zestawie z przełącznikiem ściemniania
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 484,5 zł, cena pierwotna to 969 zł
Wyprzedaz
Taśma LED Play gradient PC
Zaprojektowane do trzech monitorów od 24" do 27"
Zasilacz i elementy montażowe w zestawie
Łączy białe i kolorowe światło
Wymaga mostka Hue Bridge
Obecna cena to 624,5 zł, cena pierwotna to 1 249 zł
Wyprzedaz
Poczwórne oświetlenie punktowe Buckram
W zestawie z żarówką GU10 LED
Sterowanie przez Bluetooth za pomocą aplikacji
W zestawie z przełącznikiem ściemniania
Dodaj mostek Hue, aby odblokować więcej funkcji
Obecna cena to 529,5 zł, cena pierwotna to 1 059 zł
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