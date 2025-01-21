Pomoc
  • Stworzone z myślą o monitorach
  • Połącz wiele kolorów światła
  • Łatwa do samodzielnego zainstalowania
Zbliżenie przedniej części produktu LIGHTSTRIPS Taśma LED Play gradient PC

Wyprzedaż

Taśma LED Play gradient PC

Spraw sobie kolorowe, reagujące na obraz oświetlenie gradientowe do grania w gry. Taśmę LED Play gradient można przymocować z tyłu monitora o przekątnej od 24" do 27" za pomocą dołączonych uchwytów. Aktywuj synchronizację z aplikacją Hue Sync i zobacz, jak akcja na ekranie powoduje zmianę oświetlenia.

Długość

Najważniejsze cechy produktu

  • Dla monitorów o przekątnej od 24 do 27 cali
  • Zasilacz i części montażowe w zestawie
  • Łączy białe i kolorowe światło
  • Wymaga mostka Hue Bridge
Wyświetl wszystkie specyfikacje produktów
Znajdź instrukcję obsługi produktu

Aureola światła reagującego na obraz

Wkrocz do świata swoich marzeń dzięki genialnie kolorowej, odważnie wciągającej rozgrywce.

Aureola światła reagującego na obraz

Sterowanie za pomocą aplikacji komputerowej

Dzięki aplikacji desktopowej Hue Sync można zsynchronizować taśmę LED Play gradient PC z zawartością na ekranie.¹

Spersonalizuj doświadczenie

Spersonalizuj doświadczenie

Możesz przełączać tryby, zmieniaj intensywność świecenia i tworzyć skróty w aplikacji, aby idealnie dopasować przestrzeń za każdym razem, gdy grasz w gry.

Pobierz aplikację
Dostępne dla komputerów Mac i PC

Dostępne dla komputerów Mac i PC

Pobierz bezpłatną aplikację komputerową Hue Sync na komputer z systemem OS lub Windows.

Pobierz aplikację
Łatwość instalacji

Łatwość instalacji

Taśma LED Play gradient PC jest dostępna w trzech rozmiarach do konfiguracji z jednym i trzema monitorami. W zestawie znajdują się klipsy montażowe ułatwiające zamocowanie taśmy z tyłu monitora.

Połącz wiele kolorów światła

Połącz wiele kolorów światła

Kolory naturalnie przechodzą jeden w drugi, łącząc się ze sobą i mieniąc na ścianie, tworząc niepowtarzalny efekt za monitorem.

1 Nie działa z zawartością ograniczoną przepisami Digital Right Management (DRM).

Gwiazda pokazu

Światło tworzące wyjątkowy nastrój

Światło tworzące wyjątkowy nastrój

Oprawa generuje płynny gradient światła o wysokiej jakości. Każdy kolor wzdłuż taśmy oświetleniowej naturalnie przechodzi w kolejny, tworząc spektakularny efekt.

Stworzone z myślą o monitorach

Taśma LED Play gradient PC jest przeznaczona do montażu z tyłu zestawu z jednym lub trzema monitorami. Można ją bez problemu zginać na narożnikach.

Wzmocnij swoje oświetlenie przestrzenne

Wzmocnij swoje oświetlenie przestrzenne

W połączeniu z innym kolorowym oświetleniem Philips Hue umożliwia stworzenie wspaniałego oświetlenia przestrzennego i imponujących efektów.

Łatwość instalacji

Łatwość instalacji

Taśma LED Play gradient PC jest dostępna w trzech rozmiarach do konfiguracji z jednym i trzema monitorami. W zestawie znajdują się klipsy montażowe ułatwiające zamocowanie taśmy z tyłu monitora.

Połącz wiele kolorów światła

Połącz wiele kolorów światła

Kolory naturalnie przechodzą jeden w drugi, łącząc się ze sobą i mieniąc na ścianie, tworząc niepowtarzalny efekt za monitorem.

Spersonalizuj doświadczenie

Spersonalizuj doświadczenie

Możesz przełączać tryby, zmieniaj intensywność świecenia i tworzyć skróty w aplikacji, aby idealnie dopasować przestrzeń za każdym razem, gdy grasz w gry.

Pytania i odpowiedzi

W jakich rozmiarach są dostępne taśmy LED Play gradient?

Czy do taśm LED Play gradient dołączone są uchwyty do przymocowania jej do telewizora lub monitora?

Czego potrzebuję, aby taśma LED Play gradient była synchronizowana z telewizorem lub komputerem?

Czy mogę dodać taśmę LED Play gradient do istniejącego obszaru rozrywki?

Jaki rozmiar taśmy LED Play gradient mam wybrać?

Czy mogę podłączyć taśmę LED Play gradient do zasilacza urządzenia Hue sync box lub lampy Play?

Co mam zrobić, jeśli mój monitor ma rozmiar pomiędzy dostępnymi rozmiarami taśm LED Play gradient PC?

Ile miejsca powinno być pomiędzy tyłem mojego monitora lub telewizora a ścianą za nim, aby uzyskać optymalny efekt świetlny?

Jaka jest korzyść z zakupu zestawu startowego Philips Hue?

Dlaczego nie ma taśmy LED Play gradient PC przeznaczonej do konfiguracji z dwoma monitorami?

Co mam zrobić, jeśli moja taśma oświetleniowa nie łączy się z mostkiem Hue Bridge?

Co ma zrobić, jeśli moja taśma oświetleniowa nie świeci w całości?

Jak mogę poprawić wydajność taśmy LED Play gradient PC podczas grania?

Rodzina produktów Philips Hue

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

Zobacz sekcję Pomoc techniczna

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

  • Kolor

    Czarny

  • Kolor(y)

    White

  • Materiał

    Silikon

Trwałość

Ochrona środowiska

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

Gwarancja

Właściwości światła

Girlanda/taśma oświetleniowa

Różne

Wymiary i waga opakowania

Informacje o pakowaniu

Zużycie energii

Wymiary i waga produktu

Serwis

Dane techniczne

Zawartość opakowania

Obsługiwane wersje

Inne

* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności

