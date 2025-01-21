Wkrocz do świata swoich marzeń dzięki genialnie kolorowej, odważnie wciągającej rozgrywce.
- Stworzone z myślą o monitorach
- Połącz wiele kolorów światła
- Łatwa do samodzielnego zainstalowania
Wyprzedaż
Taśma LED Play gradient PC
Spraw sobie kolorowe, reagujące na obraz oświetlenie gradientowe do grania w gry. Taśmę LED Play gradient można przymocować z tyłu monitora o przekątnej od 24" do 27" za pomocą dołączonych uchwytów. Aktywuj synchronizację z aplikacją Hue Sync i zobacz, jak akcja na ekranie powoduje zmianę oświetlenia.
Długość
Obecna cena to 437,40 zł, cena pierwotna to 729,00 zł
- Kup teraz, zapłać później z Klarna
- Darmowa dostawa od 200 PLN
- 30 dni na zwrot
Najważniejsze cechy produktu
- Dla monitorów o przekątnej od 24 do 27 cali
- Zasilacz i części montażowe w zestawie
- Łączy białe i kolorowe światło
- Wymaga mostka Hue Bridge
Często kupowane razem
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Play gradient PC
729,00 zł
437,40 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Play gradient PC
819,00 zł
491,40 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Play gradient PC
1249,00 zł
749,40 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Play gradient PC
969,00 zł
581,40 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Play gradient PC
1059,00 zł
635,40 zł
LIGHTSTRIPS
Taśma LED Play gradient PC
1449,00 zł
869,40 zł
Inspiracje oświetleniowe
Zobacz, jak inni używają inteligentnego oświetlenia Philips Hue, aby stworzyć odpowiedni nastrój — i podziel się własną konfiguracją na Instagramie z hashtagiem #philipshue
@xlightningstars
@oct.days
@Cagdas Duran
@adamleonpeters
@paulo.g.c
@keebphotography
@techy_cave
@logicoder1
@apextyper
@alsayed.gamer
Aureola światła reagującego na obraz
Sterowanie za pomocą aplikacji komputerowej
Dzięki aplikacji desktopowej Hue Sync można zsynchronizować taśmę LED Play gradient PC z zawartością na ekranie.¹
Spersonalizuj doświadczenie
Możesz przełączać tryby, zmieniaj intensywność świecenia i tworzyć skróty w aplikacji, aby idealnie dopasować przestrzeń za każdym razem, gdy grasz w gry.
Dostępne dla komputerów Mac i PC
Pobierz bezpłatną aplikację komputerową Hue Sync na komputer z systemem OS lub Windows.
Łatwość instalacji
Taśma LED Play gradient PC jest dostępna w trzech rozmiarach do konfiguracji z jednym i trzema monitorami. W zestawie znajdują się klipsy montażowe ułatwiające zamocowanie taśmy z tyłu monitora.
Połącz wiele kolorów światła
Kolory naturalnie przechodzą jeden w drugi, łącząc się ze sobą i mieniąc na ścianie, tworząc niepowtarzalny efekt za monitorem.
1 Nie działa z zawartością ograniczoną przepisami Digital Right Management (DRM).
Gwiazda pokazu
Światło tworzące wyjątkowy nastrój
Oprawa generuje płynny gradient światła o wysokiej jakości. Każdy kolor wzdłuż taśmy oświetleniowej naturalnie przechodzi w kolejny, tworząc spektakularny efekt.
Stworzone z myślą o monitorach
Taśma LED Play gradient PC jest przeznaczona do montażu z tyłu zestawu z jednym lub trzema monitorami. Można ją bez problemu zginać na narożnikach.
Wzmocnij swoje oświetlenie przestrzenne
W połączeniu z innym kolorowym oświetleniem Philips Hue umożliwia stworzenie wspaniałego oświetlenia przestrzennego i imponujących efektów.
Łatwość instalacji
Taśma LED Play gradient PC jest dostępna w trzech rozmiarach do konfiguracji z jednym i trzema monitorami. W zestawie znajdują się klipsy montażowe ułatwiające zamocowanie taśmy z tyłu monitora.
Połącz wiele kolorów światła
Kolory naturalnie przechodzą jeden w drugi, łącząc się ze sobą i mieniąc na ścianie, tworząc niepowtarzalny efekt za monitorem.
Spersonalizuj doświadczenie
Możesz przełączać tryby, zmieniaj intensywność świecenia i tworzyć skróty w aplikacji, aby idealnie dopasować przestrzeń za każdym razem, gdy grasz w gry.
Dostępne części zamienne do tego produktu
Szukasz części zamiennych do tego produktu? Znajdź zamienne kable zasilające, uchwyty i inne elementy, aby dodać nowej energii swoim światłom.
Pytania i odpowiedzi
W jakich rozmiarach są dostępne taśmy LED Play gradient?
W jakich rozmiarach są dostępne taśmy LED Play gradient?
Czy do taśm LED Play gradient dołączone są uchwyty do przymocowania jej do telewizora lub monitora?
Czy do taśm LED Play gradient dołączone są uchwyty do przymocowania jej do telewizora lub monitora?
Czego potrzebuję, aby taśma LED Play gradient była synchronizowana z telewizorem lub komputerem?
Czego potrzebuję, aby taśma LED Play gradient była synchronizowana z telewizorem lub komputerem?
Czy mogę dodać taśmę LED Play gradient do istniejącego obszaru rozrywki?
Czy mogę dodać taśmę LED Play gradient do istniejącego obszaru rozrywki?
Jaki rozmiar taśmy LED Play gradient mam wybrać?
Jaki rozmiar taśmy LED Play gradient mam wybrać?
Czy mogę podłączyć taśmę LED Play gradient do zasilacza urządzenia Hue sync box lub lampy Play?
Czy mogę podłączyć taśmę LED Play gradient do zasilacza urządzenia Hue sync box lub lampy Play?
Co mam zrobić, jeśli mój monitor ma rozmiar pomiędzy dostępnymi rozmiarami taśm LED Play gradient PC?
Co mam zrobić, jeśli mój monitor ma rozmiar pomiędzy dostępnymi rozmiarami taśm LED Play gradient PC?
Ile miejsca powinno być pomiędzy tyłem mojego monitora lub telewizora a ścianą za nim, aby uzyskać optymalny efekt świetlny?
Ile miejsca powinno być pomiędzy tyłem mojego monitora lub telewizora a ścianą za nim, aby uzyskać optymalny efekt świetlny?
Jaka jest korzyść z zakupu zestawu startowego Philips Hue?
Jaka jest korzyść z zakupu zestawu startowego Philips Hue?
Dlaczego nie ma taśmy LED Play gradient PC przeznaczonej do konfiguracji z dwoma monitorami?
Dlaczego nie ma taśmy LED Play gradient PC przeznaczonej do konfiguracji z dwoma monitorami?
Co mam zrobić, jeśli moja taśma oświetleniowa nie łączy się z mostkiem Hue Bridge?
Co mam zrobić, jeśli moja taśma oświetleniowa nie łączy się z mostkiem Hue Bridge?
Co ma zrobić, jeśli moja taśma oświetleniowa nie świeci w całości?
Co ma zrobić, jeśli moja taśma oświetleniowa nie świeci w całości?
Jak mogę poprawić wydajność taśmy LED Play gradient PC podczas grania?
Jak mogę poprawić wydajność taśmy LED Play gradient PC podczas grania?
Dane techniczne
Stylistyka i wykończenie
Stylistyka i wykończenie
Kolor
Czarny
Kolor(y)
White
Materiał
Silikon
Trwałość
Trwałość
Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie
Gwarancja
Gwarancja
Właściwości światła
Właściwości światła
Girlanda/taśma oświetleniowa
Girlanda/taśma oświetleniowa
Różne
Różne
Wymiary i waga opakowania
Wymiary i waga opakowania
Informacje o pakowaniu
Informacje o pakowaniu
Zużycie energii
Zużycie energii
Wymiary i waga produktu
Wymiary i waga produktu
Serwis
Serwis
Dane techniczne
Dane techniczne
Zawartość opakowania
Zawartość opakowania
Obsługiwane wersje
Obsługiwane wersje
Inne
Inne
* W specyfikacji żarówki przy parametrze „Do” jest podana liczba lumenów oznaczająca maksymalny strumień świetlny żarówki. Określa on, jak jasno może świecić żarówka przy temperaturze barwowej 2700 K (białe żarówki) lub 4000 K (żarówki White Ambiance lub White and Color Ambiance). Dowiedz się więcej o jasności.