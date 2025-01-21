Spraw sobie kolorowe, reagujące na obraz oświetlenie gradientowe do grania w gry. Taśmę LED Play gradient można przymocować z tyłu monitora o przekątnej od 24" do 27" za pomocą dołączonych uchwytów. Aktywuj synchronizację z aplikacją Hue Sync i zobacz, jak akcja na ekranie powoduje zmianę oświetlenia.