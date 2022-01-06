Czy Twój mostek Hue Bridge jest połączony i dodany do aplikacji Hue?

Twój mostek Hue Bridge powinien być już podłączony, połączony z Wi-Fi i dodany do aplikacji Hue. Jeśli jeszcze nie jest, najpierw zainstaluj mostek Hue Bridge.

Dowiedz się, jak skonfigurować mostek Hue Bridge

Czy przełącznik Hue Tap switch został już zainstalowany?

Jeśli nie masz pewności co do instalacji, zapoznaj się z instrukcją dołączoną do tego przełącznika.