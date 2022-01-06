Dzięki mostkowi Hue Bridge masz dostęp do pełnego zestawu inteligentnych funkcji oświetlenia – a podłączenie Hue Tap switch jest proste.
Podręcznik instalacji
Jak skonfigurować przełącznik Hue Tap switch
Połącz za pomocą mostka Hue Bridge
Przed rozpoczęciem konfiguracji
Czy Twój mostek Hue Bridge jest połączony i dodany do aplikacji Hue?
Twój mostek Hue Bridge powinien być już podłączony, połączony z Wi-Fi i dodany do aplikacji Hue. Jeśli jeszcze nie jest, najpierw zainstaluj mostek Hue Bridge.
Dowiedz się, jak skonfigurować mostek Hue Bridge
Czy przełącznik Hue Tap switch został już zainstalowany?
Jeśli nie masz pewności co do instalacji, zapoznaj się z instrukcją dołączoną do tego przełącznika.
Skonfiguruj przełącznik Hue Tap switch
- Otwórz aplikację Hue.
- Przejdź do karty Ustawienia i dotknij Akcesoria.
4. Kliknij Dodaj akcesorium.
4. Dotknij opcji Hue Tap switch i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Po odnalezieniu przełącznika Hue Tap switch przez aplikację Hue, można wybrać pokój lub strefę, którą przełącznik Hue Tap switch steruje, a także funkcje przycisków.
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w konfiguracji przełącznika Hue Tap switch, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej Philips Hue.
